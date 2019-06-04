Українці їстимуть більше свинини - прогноз

За його словами, майже третину від загального споживання м'яса українцями у 2027 році становитиме свинина. Це - 14,3 кг на рік, уточнив Приходько.

"У той час, як у 2017 році українці споживали трохи більше 10 кг свинини в рік на одну особу", - розповів він.

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Експерт також спрогнозував, що світове споживання м'яса до 2027 року зросте на 45 млн тонн - до 367 млн тонн на рік.

"У той час, як у 2017 році дана цифра становила 323 тонни. І протягом цього часу свинина займатиме одну з лідируючих позицій за кількістю споживання і становитиме близько 37% від усієї кількості спожитого м’яса у світі", - уточнив Приходько.

Повідомляється, що лідером по споживанню свинини у 2027 році, згідно із прогнозами, стане, В’єтнам. Жителі країни їстимуть більше 35 кг свинини в розрахунку на одну людину.

На другому місці - Китай, йому пророкують споживання близько 33 кг свинини на одну людину.

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Замикають трійку лідерів країни ЄС, які у 2027 році будуть споживати трохи більше 30 кг свинини в розрахунку на одну особу, розповіли в АСУ.

Як писав УНН, за словами депутата Сергія Тригубенка, свинина в Україні коштує дорожче, аніж у країнах ЄС.

Експерти пов'язують таку негативну динаміку, зокрема, і з вірусом АЧС, який продовжує вражати вітчизняні фермерські господарства.

Крім того, сьогодні українці їдять у тричі менше свинини, аніж мешканці ЄС.