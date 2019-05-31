В Україні подорожчала свинина
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. З початку року свинина в Україні подорожчала на 6,7%. Про це свідчать дані інфляційного барометра, передає УНН.
Станом на 30 травня цього року 1 кг свинини коштує в середньому 110,9 грн.
Зазначимо, що з початку року в Україні подорожчало багато продуктів харчування зі списку соціальних. Так, сало зросло в ціні на 1,1% - до 132,3 грн за кг, борошно - на 7%, до 14,3 грн за кг, ковбаси - на 11%, до 193,4 грн за кг, рис - на 10%, до 29,9 грн за кг, макарони - на 0,05%, до 43,5 грн за кг.
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При цьому, з початку року в Україні впали ціни на капусту - на 44,7%, до 14,4 грн за кг, молоко - на 3,7%, до 23,4 грн за літр, цибулю - на 8,7%, до 16,8 за кг.
Нагадаємо, за словами депутата Сергія Тригубенка, свинина в Україні коштує дорожче, аніж у країнах ЄС.
Експерти пов'язують таку негативну динаміку, зокрема, і з вірусом АЧС, який продовжує вражати вітчизняні фермерські господарства.