В Украине подорожала свинина

По состоянию на 30 мая этого года 1 кг свинины стоит в среднем 110,9 грн.

Отметим, что с начала года в Украине подорожало много продуктов питания из списка социальных. Так, сало выросло в цене на 1,1% - до 132,3 грн за кг, мука - на 7%, до 14,3 грн за кг, колбасы - на 11%, до 193,4 грн за кг, рис - на 10%, до 29,9 грн за кг, макароны - на 0,05%, до 43,5 грн за кг.

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При этом, с начала года в Украине упали цены на капусту - на 44,7%, до 14,4 грн за кг, молоко - на 3,7%, до 23,4 грн за литр, лук - на 8,7%, до 16,8 кг.

Напомним, по словам депутата Сергея Тригубенко, свинина в Украине стоит дороже, чем в странах ЕС.

Эксперты связывают такую отрицательную динамику, в частности, и с вирусом АЧС, который продолжает поражать отечественные фермерские хозяйства.