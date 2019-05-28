Виробництво свинини в Україні скоротилося — Держстат
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. За рік в Україні виробництво свинини скоротилося на 3,3%. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Так, у січні-квітні 2019 року було вироблено 64,4 тис. тонн свинини, що на 3,3% менше, ніж у січні-квітні 2018 року.
Також повідомляється, що у квітні 2019 року в Україні було вироблено 17,4 тис. тонн свинини. Це на 5,6% більше, ніж у квітні 2018 року.
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Йдеться про виробництво свіжої та охолодженої продукції (тушки, напівтушки).
Дані наведено без урахування анексованого Росією Криму та Севастополя, а також окупованих територій Донецької та Луганської областей.
Зауважимо, що скорочення виробництва свинини відбувається, зокрема, і через епідемію АЧС в Україні.
За словами депутата Сергія Тригубенка, хвороба зумовила знищення більш як 32 тис. голів свиней, і це лише за офіційними даними.
"На цьому фоні рекордно зріс імпорти свинини в Україну з-за кордону. За минулий рік ми наростили показники імпорту у 5 разів! І думаю, що це ще не межа. Щодо експорту, то через АЧС у цьому контексті ми фактично ізольовані. За минулий рік Україна відправила в інші країни всього 1600 т свинини", — зазначив він.