Производство свинины в Украине сократилось – Госстат
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. За год в Украине производство свинины сократилось на 3,3%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
Так, в январе-апреле 2019 года было произведено 64,4 тыс. тонн свинины, что на 3,3% меньше, чем в январе-апреле 2018 года.
Также сообщается, что в апреле 2019 года в Украине было произведено 17,4 тыс. тонн свинины. Это на 5,6% больше, чем в апреле 2018 года.
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Речь идет о производстве свежей и охлажденной продукции (тушки, полутушки).
Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
Отметим, что сокращение производства свинины происходит, в том числе, и из-за эпидемии АЧС в Украине.
По словам депутата Сергея Тригубенко, болезнь обусловила уничтожение более 32 тыс. голов свиней, и это только по официальным данным.
"На этом фоне рекордно вырос импорт свинины в Украину из-за границы. За прошлый год мы увеличили показатели импорта в 5 раз! И думаю, что это еще не предел. Что касается экспорта, то из-за АЧС в этом контексте мы фактически изолированы. За прошлый год Украина отправила в другие страны всего 1600 т свинины", - отметил он.