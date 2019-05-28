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Производство свинины в Украине сократилось – Госстат

Производство свинины в Украине сократилось – Госстат

Киев  •  УНН

 • 13110 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. За год в Украине производство свинины сократилось на 3,3%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

Так, в январе-апреле 2019 года было произведено 64,4 тыс. тонн свинины, что на 3,3% меньше, чем в январе-апреле 2018 года.

Также сообщается, что в апреле 2019 года в Украине было произведено 17,4 тыс. тонн свинины. Это на 5,6% больше, чем в апреле 2018 года.

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Речь идет о производстве свежей и охлажденной продукции (тушки, полутушки).

Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Отметим, что сокращение производства свинины происходит, в том числе, и из-за эпидемии АЧС в Украине.

По словам депутата Сергея Тригубенко, болезнь обусловила уничтожение более 32 тыс. голов свиней, и это только по официальным данным.

"На этом фоне рекордно вырос импорт свинины в Украину из-за границы. За прошлый год мы увеличили показатели импорта в 5 раз! И думаю, что это еще не предел. Что касается экспорта, то из-за АЧС в этом контексте мы фактически изолированы. За прошлый год Украина отправила в другие страны всего 1600 т свинины", - отметил он.

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