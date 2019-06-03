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Експерти: українське свинарство на межі зникнення

Експерти: українське свинарство на межі зникнення

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 червня. УНН. За два-три роки свинарство в Україні може бути знищене. Про це повідомляє прес-служба Асоціації тваринників України (АТУ), передає УНН.

"Через відсутність достатньої кількості підприємств з утилізації відходів тваринного походження, масові невиплати компенсацій господарствам, постраждалим від АЧС, та недостатній контроль з боку Держпродспоживслужби, за 2-3 роки свинарство в Україні може бути знищене, прогнозують фахівці Асоціації", - йдеться у повідомленні.

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Ситуація з АЧС в Україні погіршується, пишуть в АТУ. Попри те, що Держпродспоживслужба декларує протилежне, додають тваринники.

"Так, за офіційною статистикою, станом на 24.05.2019 р. їх зафіксовано всього 22 (12 - домашні, 7 - дикі, 3 - інфіковані об’єкти). Та чи відображає ця статистика реальну картину?

Свинарі запевняють, що численні спалахи АЧС на господарствах просто приховуються, адже виробникам невигідно заявляти про свою біду, через яку поголів’я доведеться повністю вирізати", - йдеться у повідомленні.

Погіршує ситуацію відсутність реально діючих підприємств з утилізації інфікованих або потенційно заражених свиней.

"На жаль, реально діючих підприємств з утилізації по всій Україні дуже мізерна кількість. А якщо перевірити ті, що числяться за офіційною статистикою, то виявиться, що більшість з них не працюють чи перебувають в аварійному стані", - йдеться у повідомленні.

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Інша проблема – зависока вартість послуг підприємств з утилізації свиней, пояснюють в АТУ.

"Через дефіцит підприємств з утилізації відходів тваринного походження, свинарським господарствам часто доводиться замовляти послуги з інших областей", - розповіли тваринники.

В АТУ закликали Держпродспоживслужбу розпочати ефективну роботу по боротьбі з АЧС.

"Якщо зараз не забити на сполох, то через 2-3 роки свинарство як галузь в Україні просто зникне", - констатують тваринники.

Нагадаємо, а словами депутата Сергія Тригубенка, свинина в Україні коштує дорожче, аніж у країнах ЄС.

Крім того, на фоні АЧС Україна рекордно нарощує темпи імпорту свинини з-за кордону.

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