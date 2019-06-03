Эксперты: украинское свиноводство на грани исчезновения
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. За два-три года свиноводство в Украине может быть уничтожено. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации животноводов Украины (АЖУ), передает УНН.
"Из-за отсутствия достаточного количества предприятий по утилизации отходов животного происхождения, массовые невыплаты компенсаций хозяйствам, пострадавшим от АЧС, и недостаточный контроль со стороны Госпродпотребслужбы, за 2-3 года свиноводство в Украине может быть уничтожено, прогнозируют специалисты Ассоциации", - говорится в сообщении.
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Ситуация с АЧС в Украине ухудшается, пишут в АЖУ. Несмотря на то, что Госпродпотребслужба декларирует противоположное, добавляют животноводы.
"Так, по официальной статистике, по состоянию на 24.05.2019 г. их зафиксировано всего 22 (12 - домашние, 7 - дикие, 3 - инфицированные объекты). Но отражает ли эта статистика реальную картину?
Свиноводы утверждают, что многочисленные вспышки АЧС на хозяйствах просто скрываются, ведь производителям невыгодно заявлять о своей беде, по которой поголовье придется полностью вырезать", - говорится в сообщении.
Усугубляет ситуацию отсутствие реально действующих предприятий по утилизации инфицированных или потенциально зараженных свиней.
"К сожалению, реально действующих предприятий по утилизации по всей Украине очень мизерное количество. А если проверить те, что числятся по официальной статистике, то окажется, что большинство из них не работают или находятся в аварийном состоянии", - говорится в сообщении.
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Другая проблема - высокая стоимость услуг предприятий по утилизации свиней, объясняют в АЖУ.
"Из-за дефицита предприятий по утилизации отходов животного происхождения, свиноводческих хозяйств часто приходится заказывать услуги из других областей", - рассказали животноводы.
В АЖУ призвали Госпродпотребслужбу начать эффективную работу по борьбе с АЧС.
"Если сейчас не забить тревогу, то через 2-3 года свиноводство как отрасль в Украине просто исчезнет", - констатируют животноводы.
Напомним, а словам депутата Сергея Тригубенко, свинина в Украине стоит дороже, чем в странах ЕС.
Кроме того, на фоне АЧС Украины рекордно наращивает темпы импорта свинины из-за рубежа.