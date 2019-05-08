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Украинцы в соцсетях требуют наказать тех, кто "сливал" информацию о Мораесе

Украинцы в соцсетях требуют наказать тех, кто "сливал" информацию о Мораесе

Киев  •  УНН

 • 22700 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. На прошлой неделе контрольно-дисциплинарный орган УЕФА подтвердил правомерность выступлений Жуниора Мораеса за сборную Украины в матчах с Португалией и Люксембургом. Таким образом в УЕФА подтвердили правомерность натурализации бразильца и не стали отбирать у Украины заработанные очки в матчах квалификации к Евро-2020, передает УНН.

Впоследствии, в СМИ появилась информация о том, что Федерации футбола Португалии передали детали натурализации Мораеса сразу после матча. Произошло это вроде путем отправки анонимного письма.

Некоторые эксперты и журналисты в Украине предположили, что такое письмо могли передать в Федерацию футбола Португалии "люди братьев Игоря и Григория Суркисов".

"Очень подозрительно выглядит тот факт, что португальские журналисты, люксембургская пресса накопали такие детали о Мораесе. Уже была информация, что они получили анонимное письмо от кого-то. Но у меня есть информация, не подтвержденная, от моих источников, это со стороны людей братьев Суркисов подлили масла в огонь", - отметил по этому поводу журналист Сергей Болотников.

Информация об анонимном сливе и возможной причастности украинской стороны к нему быстро разлетелась в соцсетях. Пользователи отреагировали на нее довольно остро, ведь в случае отрицательного для Украины решения УЕФА нашей сборной могли бы зачесть два технических поражения.

Поэтому украинские болельщики не скрывали своего разочарования таким развитием событий.

"Как всегда: по-украински", - пишет пользователь соцсети Facebook Александр Щербина на странице "Footboom".

"Да, сразу видно - "патриоты". "Назло соседу пойду топиться", - прокомментировал Юрий Вилка.

Вместе с тем, значительное количество авторов не очень удивились таким новостям.

"То, что информацию по Мораесу слили из Украины и так было сразу понятно", - отмечает киевлянин Алексей Лобан.

"Удивляет другое, что выводов никто не сделает, никого не накажут. Хотя нет, лукавлю, не удивляет ... ", - написал Зиновий Дудник.

"Слив" информации о Мораесе - дело рук оппонентов Федерации футбола Украины, считают украинцы.

"Для этого и произошла это провокация с целью создать хаос в Федерации (ФФУ - ред.), а кому это на руку? Делайте выводы", - пишет пользователь соцсети Facebook Иван Хорощак.

Виновные в сливе информации о Мораеса должны быть найдены, сошлись во мнении пользователи соцсетей.

"Вот так всегда было в истории Украины ... одни предатели", - написал Георгий Карамов.

Некоторые же пользователи Facebook предложили ФФУ подать такую же жалобу на сборную Люксембурга (очевидно, за натурализацию футболиста Жерсона Родригеса - ред.).

Как писал УНН, Жуниор Мораес получил украинское гражданство и сыграл в двух матчах отбора на Евро-2020 в составе сборной Украины против Португалии (0:0) и Люксембурга (2:1). После этого в УЕФА от федераций двух стран - соперников Украины поступили жалобы якобы на неправомерную натурализацию бразильца.

3 мая контрольно-дисциплинарный орган УЕФА подтвердил правомерность выступлений Жуниора Мораеса за сборную Украины в матчах с Португалией и Люксембургом.

"Это победа Мораеса и всего украинского футбола! Мы всегда будем до последнего защищать национальную сборную и ее игроков - настоящих патриотов Украины, и в УЕФА, и в ФИФА. А Жуниор уже доказал, что является ее патриотом. Ведь в то время, когда немало футболистов после начала войны на Донбассе покинули Украину, Мораес остался верен нашей стране, выбрав ее новой родиной для своей семьи и сделав сознательный гражданский выбор в пользу нашего государства", - написал по этому поводу президент ФФУ Андрей Павелко.

Также напомним, по оценкам экспертов, в случае если на решение УЕФА по "делу Мораеса" Люксембург и Португалия подадут апелляции, то шансов их выиграть они практически не имеют.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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