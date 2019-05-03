УЄФА підтвердив правомірність виступів Мораеса за збірну України - Павелко

"Це перемога Мораеса і всього українського футболу!" - написав Павелко.

За його словами, ФФУ завжди буде до останнього захищати національну збірну і її гравців — справжніх патріотів України.

"Ми завжди будемо до останнього захищати національну збірну і її гравців — справжніх патріотів України, і в УЄФА, і в ФІФА. А Жуніор вже довів, що є її патріотом. Адже, в той час, коли чимало футболістів після початку війни на Донбасі покинули Україну, Мораес залишився вірним нашій країні, обравши її новою батьківщиною для своєї сім’ї і зробивши свідомий громадянський вибір на користь нашої держави.

Таким чином Жуніор продемонстрував гарний приклад патріотизму для молодого покоління і майбутніх гравців національної збірної! Браво Мораес!", - зазначив президент ФФУ.

Павелко також побажав Мораесу успіхів і забитих голів за головну команду України.

"А вболівальників збірної запрошую підтримати синьо-жовтих у двох найближчих матчах з Сербією і Люксембургом, які відбудуться у Львові на початку червня! Слава Україні!" - резюмував він.

Нагадаємо, що Жуніор Мораес отримав українське громадянство і зіграв у двох матчах відбору на Євро-2020 в складі збірної України проти Португалії (0:0) і Люксембургу (2:1). Після цього в УЄФА від федерацій обох країн - суперників України надійшли скарги нібито на неправомірну натуралізацію бразильця.

За словами журналіста Сергія Болотнікова, інформація про натуралізацію Жуніора Мораеса могла бути відправлена федераціям футболу Португалії та Люксембургу людьми братів Ігоря та Григорія Суркісів.

"Дуже підозріло виглядає той факт, що португальські журналісти, люксембурзька преса накопали такі деталі про Мораеса. Уже була інформація, що вони отримали анонімний лист від когось. Але у мене є інформація, не підтверджена, від моїх джерел, що це з боку людей братів Суркісів підлили масла у вогонь", - розповів він.

Суркіси пішли на це, щоб очорнити імідж діючого президента ФФУ Андрія Павелка та його команди, припустив Болотніков.