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УЕФА подтвердил правомерность выступлений Мораеса за сборную Украины - Павелко

УЕФА подтвердил правомерность выступлений Мораеса за сборную Украины - Павелко

Киев  •  УНН

 • 10689 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Контрольно-дисциплинарный орган УЕФА подтвердил правомерность выступлений Жуниора Мораеса за сборную Украины в матчах с Португалией и Люксембургом. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко, передает УНН.

"Это победа Мораеса и всего украинского футбола!" - написал Павелко.

По его словам, ФФУ всегда будет до последнего защищать национальную сборную и ее игроков - настоящих патриотов Украины.

"Мы всегда будем до последнего защищать национальную сборную и ее игроков - настоящих патриотов Украины, и в УЕФА, и в ФИФА. А Жуниор уже доказал, что является ее патриотом. Ведь в то время, когда немало футболистов после начала войны на Донбассе покинули Украину, Мораес остался верен нашей стране, выбрав ее новой родиной для своей семьи и сделав сознательный гражданский выбор в пользу нашего государства.

Таким образом Жуниор продемонстрировал хороший пример патриотизма для молодого поколения и будущих игроков национальной сборной! Браво Мораес!" - отметил президент ФФУ.

Павелко также пожелал Мораесу успехов и забитых голов за главную команду Украины.

"А болельщиков сборной приглашаю поддержать сине-желтых в двух ближайших матчах с Сербией и Люксембургом, которые состоятся во Львове в начале июня. Слава Украине!" - резюмировал он.

Напомним, что Жуниор Мораес получил украинское гражданство и сыграл в двух матчах отбора на Евро-2020 в составе сборной Украины против Португалии (0:0) и Люксембурга (2:1). После этого в УЕФА от федераций двух стран - соперников Украины поступили жалобы якобы на неправомерную натурализацию бразильца.

По словам журналиста Сергея Болотникова, информация о натурализации Жуниора Мораеса могла быть отправлена федерациям футбола Португалии и Люксембурга людьми братьев Игоря и Григория Суркисов.

"Очень подозрительно выглядит тот факт, что португальские журналисты, люксембургская пресса накопали такие детали о Мораесе. Уже была информация, что они получили анонимное письмо от кого-то. Но у меня есть информация, не подтвержденная, от моих источников, что это со стороны людей братьев Суркисов подлили масла в огонь", - рассказал он.

Суркисы пошли на это, чтобы очернить имидж действующего президента ФФУ Андрея Павелко и его команды, предположил Болотников.

Украинские Национальные Новости

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