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Українці у соцмережах вимагають покарати тих, хто "зливав" інформацію про Мораеса

Українці у соцмережах вимагають покарати тих, хто "зливав" інформацію про Мораеса

Київ • УНН

 • 22701 перегляди

КИЇВ. 8 травня. УНН. Минулого тижня контрольно-дисциплінарний орган УЄФА підтвердив правомірність виступів Жуніора Мораеса за збірну України в матчах з Португалією і Люксембургом. Таким чином в УЄФА підтвердили правомірність натуралізації бразильця і не стали відбирати в України зароблені очки у матчах кваліфікації до Євро-2020, передає УНН.

Згодом, у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Федерації футболу Португалії передали деталі натуралізації Мораеса відразу після матчу. Сталося це начебто шляхом відправлення анонімного листа.

Деякі експерти та журналісти в Україні припустили, що такий лист могли передати у Федерацію футболу Португалії “люди братів Ігоря та Григорія Суркісів”.

Дуже підозріло виглядає той факт, що португальські журналісти, люксембурзька преса накопали такі деталі про Мораеса. Вже була інформація, що вони отримали анонімний лист від когось. Але у мене є інформація, не підтверджена, від моїх джерел, що це з боку людей братів Суркісів підлили масла у вогонь”, — зазначив з цього приводу журналіст Сергій Болотніков. 

Інформація про анонімний злив і можливу причетність української сторони до нього швидко розлетілась соцмережами. Користувачі відреагували на неї досить гостро, адже у разі негативного для України рішення УЄФА нашій збірній могли б зарахувати дві технічні поразки.

Тож українські вболівальники не приховували свого розчарування таким розвитком подій.

“Як завжди: по-українськи”, — пише користувач соцмережі Facebook Олександр Щербина на сторінці “Footboom”.

“Так, одразу видно, — “патріоти”. “На зло сусідові піду втоплюся”, — прокоментував Юрій Вилка.

Разом з тим, значна кількість дописувачів не дуже й здивувалися таким новинам.

“Те, що інформацію по Мораесу злили з України і так було одразу зрозуміло”, — зазначає киянин Олексій Лобань.

“Дивує інше, що висновків ніхто не зробить, нікого не покарають. Хоча ні, лукавлю, не дивує...”, — написав Зеновій Дуднік.

“Злив” інформації про Мораеса — справа рук опонентів Федерації Футболу України, вважають українці.

“Для цього і відбулася ця провокація з метою створити хаос у Федерації (ФФУ — ред.), а кому це на руку? Робіть висновки”, — пише користувач соцмережі Facebook Іван Хорощак.

Винні у зливі інформації про Мораеса мають бути знайдені, зійшлися у думці користувачі соцмереж.

"Ось так завжди було в історії України... одні зрадники“,- написав Георгій Карамов.

Деякі ж користувачі Facebook запропонували ФФУ подати таку ж скаргу на збірну Люксембурга (вочевидь, за натуралізацію футболіста Жерсона Родрігеса — ред.).

Як писав УНН, Жуніор Мораес отримав українське громадянство і зіграв у двох матчах відбору на Євро-2020 в складі збірної України проти Португалії (0:0) і Люксембургу (2:1). Після цього в УЄФА від федерацій двох країн — суперників України надійшли скарги нібито на неправомірну натуралізацію бразильця.

3 травня контрольно-дисциплінарний орган УЄФА підтвердив правомірність виступів Жуніора Мораеса за збірну України в матчах з Португалією і Люксембургом.

“Це перемога Мораеса і всього українського футболу! Ми завжди будемо до останнього захищати національну збірну і її гравців — справжніх патріотів України, і в УЄФА, і в ФІФА. А Жуніор вже довів, що є її патріотом. Адже, в той час, коли чимало футболістів після початку війни на Донбасі покинули Україну, Мораес залишився вірним нашій країні, обравши її новою батьківщиною для своєї сім’ї і зробивши свідомий громадянський вибір на користь нашої держави”, — написав з цього приводу президент ФФУ Андрій Павелко. 

Також нагадаємо, за оцінками експертів, у разі якщо на рішення УЄФА у “справі Мораеса” Люксембург та Португалія подадуть апеляції, то шансів їх виграти вони практично не мають

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