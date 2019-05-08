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Апеляція у "справі Мораеса" не має шансів - спортивний журналіст

Апеляція у "справі Мораеса" не має шансів - спортивний журналіст

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Під час винесення рішення у справі натуралізації футболіста Жуніора Мораеса УЄФА взяла до уваги декілька факторів, зокрема, і вік футболіста, і його тривале проживання в Україні. Загалом вказане рішення стало прецедентним. І шансів на успішну його апеляцію Португалія та Люксембург не мають. Про це в ефірі програми #ЦиганикLive розповів ведучий програми ПроФутбол Ігор Циганик, передає УНН.

"Свого часу ФІФА ввела норму про п'ятирічне безперервне перебування на території, за яку ти хочеш грати, тільки для того, щоб молоді футболісти не мігрували. Можна назбирати молодих футболістів із Бразилії та інших країн, щоб зробити хороший рівень для опонентів. Близькосхідні та далекосхідні країни збиралися це робити. ФІФА про це стало відомо, і вони ввели таку норму насамперед для популяризації внутрішнього футболу, і щоб країни були зацікавлені розвивати свій футбол.

Європи ця норма стосувалася не сильно, тому що тут немає такого глобального космополітизму, і національні збірні переважно розраховують на своїх футболістів", - розповів він.

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За словами журналіста, у справі Мораеса рішення УЄФА ухвалювалося з огляду на індивідуальний випадок.

"ФІФА та УЄФА - це такі організації, де буква закону не завжди чітко прописана. У ситуації з Мораесом п'ятирічне безперервне проживання - це треба дуже пояснювати, чи брати закони країни, чи не брати. Вони не прописали все це. І вони часто йдуть на порушення своїх же норм. Ситуація з Мораесом полягала в тому, що це не молодий футболіст. Взяли до уваги те, що йому за 30 і в нього є єдиний шанс зіграти за національну збірну. Він не має шансів потрапити до збірної Бразилії, а от здійснити своє бажання зіграти на національному рівні ніхто не може заборонити. Тим більше, що він прожив достатньо серйозний термін у тій країні, де він жив. Якщо говорити загалом - до юридичних аспектів та вичитування якихось ком справа не дійшла. Було прийнято рішення просто з огляду на індивідуальний випадок. До цього прецедентів не було. Безперечно, можна шукати штампи в паспорті вилетів-прилетів, рахувати дні. Але цього ніхто не робив. Вони вважають, що Мораес заслужив на виступи в національній збірній. І це було вирішальним фактором того, що рішення було прийняте на користь України. Це прецедент і на основі цього прецеденту далі будуть прийматися інші рішення", - пояснив він.

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Циганик переконаний, що рішення УЄФА абсолютно справедливе.

"Має людина право грати - хай грає", - сказав він.

Окрім того, журналіст вважає, що шансів на успішну апеляцію у Лозанні Португалія та Люксембург не мають.

"Апеляція? В апеляції практично немає шансів у Лозанні. Лозанна буде читати все виключно за швейцарськими законами. УЄФА базується на території Швейцарії і повинна діяти за її законами. А у швейцарських законах практично все так само, як в українських. Шансів у опонентів досягти свого у Лозанні немає", - резюмував Циганик.

Нагадаємо, що Жуніор Мораес отримав українське громадянство і зіграв у двох матчах відбору на Євро-2020 в складі збірної України проти Португалії (0:0) і Люксембургу (2:1). Після цього в УЄФА від федерацій двох країн - суперників України надійшли скарги нібито на неправомірну натуралізацію бразильця.

За словами журналіста Сергія Болотнікова, інформація про натуралізацію Жуніора Мораеса могла бути відправлена федераціям футболу Португалії та Люксембургу людьми братів Ігоря та Григорія Суркісів.

3 травня контрольно-дисциплінарний орган УЄФА підтвердив правомірність виступів Жуніора Мораеса за збірну України в матчах з Португалією і Люксембургом. 

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