Журналіст розповів, кому була б вигідна поразка України у "справі Мораеса"

"Чи знайдуть замовників у справі Мораеса? Я, чесно кажучи, не переоцінював би шанси. Занадто багато інтересів, як зовнішніх, так і внутрішніх сходилося в точці справи Жуніора Мораеса. Поразка України була вигідна як нашим суперникам по групі, так і групі осіб усередині України. Думаю, саме тому Андрій Павелко особисто прибув на слухання, щоб захистити інтереси збірної, гравця і, в цілому, інтереси України, і, на щастя, це принесло переможний результат", - сказав він.

У справі Мораеса Люксембург і Португалія залишилися ні з чим, продовжив Денисов. Щоправда, обидві збірні ще мають право подати апеляцію, додав він.

"Україна зберегла очки, зберегла найціннішого гравця, зберегла репутацію", - сказав Денисов.

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Нагадаємо, що Жуніор Мораес отримав українське громадянство і зіграв у двох матчах відбору на Євро-2020 в складі збірної України проти Португалії (0:0) і Люксембургу (2:1). Після цього в УЄФА від федерацій обох країн - суперників України надійшли скарги нібито на неправомірну натуралізацію бразильця.

За словами журналіста Сергія Болотнікова, інформація про натуралізацію Жуніора Мораеса могла бути відправлена федераціям футболу Португалії та Люксембургу людьми братів Ігоря та Григорія Суркісів.

"Дуже підозріло виглядає той факт, що португальські журналісти, люксембурзька преса накопали такі деталі про Мораеса. Уже була інформація, що вони отримали анонімний лист від когось. Але у мене є інформація, не підтверджена, від моїх джерел, що це з боку людей братів Суркісів підлили масла у вогонь", - розповів він.

Суркіси пішли на це, щоб очорнити імідж діючого президента ФФУ Андрія Павелка та його команди, припустив Болотніков.