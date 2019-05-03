Рішення УЄФА: Мораес подякував Павелку, тренерам та вболівальникам

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Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Футболіст національної збірної України Жуніор Мораес після того, як довідався про рішення контрольно-дисциплінарного органу УЄФА, надіслав листа на адресу ФФУ. Про це повідомила прес-служба Федерації, передає УНН.

У своєму повідомленні Мораес висловлює подяку керівництву Федерації футболу України, тренерському штабу й усім уболівальникам, які підтримували його протягом розгляду протестів федерацій футболу Португалії та Люксембургу щодо його участі в матчах 22-го й 25 березня за збірну України.

"Шановні вболівальники національної збірної України! Сьогодні зі штаб-квартири УЄФА у Швейцарії надійшла радісна для мене й нашої збірної новина. УЄФА відхилив протест федерацій футболу Португалії та Люксембургу. Протягом останнього місяця я дуже переживав, проте президент ФФУ Андрій Павелко відразу запевнив мене, що ФФУ діяла законно, і ми доведемо нашу правоту. Безумовно, ця ситуація змусила понервувати, але правда на нашому боці. Я люблю Україну, моя сім’я любить Україну, і я вдячний Україні за все. Сьогодні я хочу всім сказати слова подяки за підтримку. Це перемога нашої дружньої команди та її шанувальників! Зі свого боку можу сказати, що в кожній грі буду докладати всіх зусиль для того, щоб наша збірна успішно виступила у відбірному циклі чемпіонату Європи-2020", — відзначив у своєму листі Жуніор Мораес.

Нагадаємо, УЄФА виніс вердикт у "справі Мораеса", відхиливши протести збірних Португалії та Люксембургу щодо збірної України. Таким чином, команда Андрія Шевченка не буде позбавлена турнірних очок і залишається лідером своєї групи у кваліфікації Євро-2020.

"Це перемога Мораеса і всього українського футболу! Ми завжди будемо до останнього захищати національну збірну і її гравців — справжніх патріотів України, і в УЄФА, і в ФІФА. А Жуніор вже довів, що є її патріотом. Адже у той час, коли чимало футболістів після початку війни на Донбасі покинули Україну, Мораес залишився вірним нашій країні, обравши її новою батьківщиною для своєї сім’ї і зробивши свідомий громадянський вибір на користь нашої держави", - заявив з цього приводу президент ФФУ Андрій Павелко.

Українські Національні Новини

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