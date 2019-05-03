Решение УЕФА: Мораес поблагодарил Павелко, тренеров и болельщиков

В своем сообщении Мораес выражает благодарность руководству Федерации футбола Украины, тренерскому штабу и всем болельщикам, которые поддерживали его на протяжении рассмотрения протестов федераций футбола Португалии и Люксембурга относительно его участия в матчах 22-го и 25 марта за сборную Украины.

"Уважаемые болельщики сборной Украины! Сегодня из штаб-квартиры УЕФА в Швейцарии пришла радостная для меня и нашей сборной новость. УЕФА отклонило протест федераций футбола Португалии и Люксембурга. В течение последнего месяца я очень переживал, однако президент ФФУ Андрей Павелко сразу заверил меня, что ФФУ действовало законно, и мы докажем нашу правоту. Безусловно, эта ситуация заставила понервничать, но правда на нашей стороне. Я люблю Украину, моя семья любит Украину, и я благодарен Украине за все. Сегодня я хочу всем сказать слова благодарности за поддержку. Это победа нашей дружной команды и ее поклонников! Со своей стороны могу сказать, что в каждой игре буду прилагать все усилия для того, чтобы наша сборная успешно выступила в отборочном цикле чемпионата Европы-2020", - отметил в своем письме Жуниор Мораес.



Напомним, УЕФА вынес вердикт по "делу Мораеса", отклонив протесты сборных Португалии и Люксембурга относительно сборной Украины. Таким образом, команда Андрея Шевченко не будет лишена турнирных очков и остается лидером своей группы в квалификации Евро-2020.



"Это победа Мораеса и всего украинского футбола! Мы всегда будем до последнего защищать национальную сборную и ее игроков - настоящих патриотов Украины, и в УЕФА, и в ФИФА. А Жуниор уже доказал, что является ее патриотом. Ведь в то время, когда многие футболисты после начала войны на Донбассе покинули Украину, Мораес остался верен нашей стране, выбрав ее новой родиной для своей семьи и сделав сознательный гражданский выбор в пользу нашего государства", - заявил по этому поводу президент ФФУ Андрей Павелко.