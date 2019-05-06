Журналист рассказал, кому было бы выгодно поражение Украины по "делу Мораеса"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Поражение Украины по делу о натурализации нападающего "Шахтера" и сборной Украины Жуниора Мораеса было выгодно ряду лиц. Об этом в эфире программы "Большой футбол" заявил телеведущий Александр Денисов, комментируя вердикт УЕФА по "делу Мораеса", которым было отклонено протесты сборных Португалии и Люксембурга относительно сборной Украины, передает УНН.
"Найдут ли заказчиков по делу Мораеса? Я, честно говоря, не переоценивал бы шансы. Слишком много интересов, как внешних, так и внутренних сходилось в точке дела Жуниора Мораеса. Поражение Украины было выгодно как нашим соперникам по группе, так и группе лиц внутри Украины. Думаю, именно поэтому Андрей Павелко лично прибыл на слушания, чтобы защитить интересы сборной, игрока и, в целом, интересы Украины, и, к счастью, это принесло победный результат", - сказал он.
В деле Мораеса Люксембург и Португалия остались ни с чем, продолжил Денисов. Правда, обе сборные еще имеют право подать апелляцию, добавил он.
"Украина сохранила очки, сохранила ценного игрока, сохранила репутацию", - сказал Денисов.
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Напомним, что Жуниор Мораес получил украинское гражданство и сыграл в двух матчах отбора на Евро-2020 в составе сборной Украины против Португалии (0:0) и Люксембурга (2:1). После этого в УЕФА от федераций двух стран - соперников Украины поступили жалобы якобы на неправомерную натурализацию бразильца.
По словам журналиста Сергея Болотникова, информация о натурализации Жуниора Мораеса могла быть отправлена федерациям футбола Португалии и Люксембурга людьми братьев Игоря и Григория Суркисов.
"Очень подозрительно выглядит тот факт, что португальские журналисты, люксембургская пресса накопали такие детали о Мораесе. Уже была информация, что они получили анонимное письмо от кого-то. Но у меня есть информация, не подтвержденная, от моих источников, что это со стороны людей братьев Суркисов подлили масла в огонь", - рассказал он.
Суркисы пошли на это, чтобы очернить имидж действующего президента ФФУ Андрея Павелко и его команды, предположил Болотников.