Апелляция по "делу Мораеса" не имеет шансов - спортивный журналист

"В свое время ФИФА ввела норму о пятилетнем непрерывном пребывании на территории, за которую ты хочешь играть, только для того, чтобы молодые футболисты не мигрировали. Можно собрать молодых футболистов из Бразилии и других стран, чтобы сделать хороший уровень для оппонентов. Ближневосточные и дальневосточные страны собирались это делать. ФИФА об этом стало известно, и они ввели такую норму прежде всего для популяризации внутреннего футбола, и чтобы страны были заинтересованы развивать свой футбол.

Европы эта норма касалась не сильно, потому что здесь нет такого глобального космополитизма, и национальные сборные преимущественно рассчитывают на своих футболистов", - рассказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперт о ситуации с Мораесом: это дело мелкой пакости

По словам журналиста, в деле Мораеса решение УЕФА принималось с учетом индивидуального случая.

"ФИФА и УЕФА - это такие организации, где буква закона не всегда четко прописана. В ситуации с Мораесом пятилетнее непрерывное проживание - это надо очень объяснять, брать законы страны, или не брать. Они не прописали все это. И они часто идут на нарушение своих же норм. Ситуация с Мораесом заключалась в том, что это не молодой футболист. Взяли во внимание то, что ему за 30 и у него есть единственный шанс сыграть за национальную сборную. Он не имеет шансов попасть в сборную Бразилии, а вот осуществить свое желание сыграть на национальном уровне никто не может запретить. Тем более, что он прожил достаточно серьезный срок в той стране, где он жил. Если говорить в целом - к юридическим аспектам и вычитке каких-то ком дело не дошло. Было принято решение просто учитывая индивидуальный случай. До этого прецедентов не было. Бесспорно, можно искать штампы в паспорте вылетел-прилетел, считать дни. Но этого никто не делал. Они считают, что Мораес заслужил выступление в национальной сборной. И это было решающим фактором того, что решение было принято в пользу Украины. Это прецедент и на основе этого прецедента дальше будут приниматься другие решения", - пояснил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Журналист рассказал, кому было бы выгодно поражение Украины по "делу Мораеса"

Цыганик убежден, что решение УЕФА абсолютно справедливо.

"Имеет человек право играть - пусть играет", - сказал он.

Кроме того, журналист считает, что шансов на успешную апелляцию в Лозанне Португалия и Люксембург не имеют.

"Апелляция? В апелляции практически нет шансов в Лозанне. Лозанна будет читать все исключительно по швейцарским законам. УЕФА базируется на территории Швейцарии и должен действовать по ее законам. А в швейцарских законах практически все так же, как в украинских. Шансов у оппонентов достичь своего в Лозанне нет", - резюмировал Цыганик.

Напомним, что Жуниор Мораес получил украинское гражданство и сыграл в двух матчах отбора на Евро-2020 в составе сборной Украины против Португалии (0:0) и Люксембурга (2:1). После этого в УЕФА от федераций двух стран - соперников Украины поступили жалобы якобы на неправомерную натурализацию бразильца.

По словам журналиста Сергея Болотникова, информация о натурализации Жуниора Мораеса могла быть отправлена федерациям футбола Португалии и Люксембурга людьми братьев Игоря и Григория Суркисов.

3 мая контрольно-дисциплинарный орган УЕФА подтвердил правомерность выступлений Жуниора Мораеса за сборную Украины в матчах с Португалией и Люксембургом.