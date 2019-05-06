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Украина готова к апелляции Люксембурга по "делу Мораеса" – Павелко

Украина готова к апелляции Люксембурга по "делу Мораеса" – Павелко

Киев  •  УНН

 • 9513 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Федерация футбола Украины готова к возможной апелляции Люксембурга по "делу Мораеса". Об этом в интервью terrikon.com заявил президент ФФУ Андрей Павелко, передает УНН.

"Мы готовы к любому развитию событий! Федерация футбола Украины всегда будет защищать интересы сборной Украины и ее игроков. Раз уж нас втянули в это разбирательство, мы готовы пройти этот путь до конца, каким бы сложным и длинным он не был. Но болельщики могут не волноваться, поскольку нет сомнений в успешном завершении этого дела для нашей сборной. Все будет хорошо, как я и говорил в самом начале! Мы уверены в своей правоте и готовы отстаивать свою позицию в любой инстанции!" - сказал он.

Также Павелко рассказал о том, что "дело Мораеса" стало прецедентным для УЕФА.

"Дело действительно непростое. Более того, похожих примеров разбирательств в истории УЕФА мы не нашли. Иными словами, мы создавали юридический прецедент. И в этой ситуации было особенно важно разобраться во всех юридических нюансах, взвесить все аргументы сторон. В УЕФА прекрасно понимали, что в будущем похожие разбирательства будут базироваться на практике рассмотрения этого дела. Поэтому мы уделили серьезное внимание и время подготовке к заседанию. Сейчас не без гордости могу сказать, что наша команда провела очень качественную работу", - отметил президент ФФУ.

Напомним, Жуниор Мораес получил украинское гражданство и сыграл в двух матчах отбора на Евро-2020 в составе сборной Украины против Португалии (0:0) и Люксембурга (2:1). После этого в УЕФА от федераций двух стран-соперников Украины поступили жалобы якобы на неправомерную натурализацию бразильца.

По словам журналиста Сергея Болотникова, информация о натурализации Жуниора Мораеса могла быть отправлена федерациям футбола Португалии и Люксембурга людьми братьев Игоря и Григория Суркисов.

3 мая Контрольно-дисциплинарный орган УЕФА подтвердил правомерность выступлений Жуниора Мораеса за сборную Украины в матчах с Португалией и Люксембургом.

Позже появилась информация о том, что Федерация футбола Люксембурга намерена подать апелляцию на вердикт УЕФА. В Федерации футбола Португалии, в свою очередь, заявили, что апеллировать не собираются.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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