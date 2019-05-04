Люксембург подаст апелляцию по "делу Мораеса"

Президент Федерации футбола Люксембурга Пол Филипп отметил, что шансы на успех их стороны удивительно мал, однако несмотря на это Люксембург не остановится.

“Шансы на то, что вердикт будет вынесен в нашу пользу, очень малы, но мы все равно будем апеллировать”, — заявил президент ФФЛ Пол Филипп.

Сообщается, что у Федерация футбола Люксембурга будет пять дней, чтобы аргументировать свой протест в УЕФА, но для этого ФФЛ должна “перечислить определенную сумму” УЕФА. Уже после этого люксембургская сторона будет иметь три дня, чтобы подать апелляцию.

Напомним, что президент ФФУ Павелко сообщил о правомерности выступлений Мораеса за сборную Украины.