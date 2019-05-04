Люксембург подасть апеляцію у "справі Мораеса"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Федерація футболу Люксембургу зібралася подати апеляцію на вердикт УЄФА про законність натуралізації нападника “Шахтаря” і збірної України Жуніора Мораеса, інформує УНН з посиланням на “Tageblatt”.
Президент Федерації футболу Люксембургу Пол Філіп відзначив, що шанси на успіх їхньої сторони напрочуд малий, однак попри це Люксембург не зупиниться.
“Шанси на те, що вердикт буде винесений на нашу користь, дуже малі, але ми все одно будемо апелювати”, — заявив президент ФФЛ Пол Філіп.
Повідомляється, що Федерація футболу Люксембургу матиме п’ять днів аби аргументувати свій протест в УЄФА, але для цього ФФЛ повинна “перерахувати певну суму” УЄФА. Вже після цього люксембурзька сторона матиме три дні, щоб подати апеляцію.
Нагадаємо, що президент ФФУ Павелко повідомив про правомірність виступів Мораеса за збірну України.