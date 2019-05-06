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Україна готова до апеляції Люксембургу у "справі Мораеса" – Павелко

Україна готова до апеляції Люксембургу у "справі Мораеса" – Павелко

Київ • УНН

 • 9513 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. Федерація футболу України готова до можливої апеляції Люксембургу у "справі Мораеса". Про це в інтерв'ю terrikon.com заявив президент ФФУ Андрій Павелко, передає УНН.

"Ми готові до будь-якого розвитку подій! Федерація футболу України завжди буде захищати інтереси збірної України і її гравців. Раз вже нас втягнули у цей розгляд, ми готові пройти цей шлях до кінця, яким би складним і довгим він не був. Але вболівальники можуть не хвилюватися, оскільки немає сумнівів в успішному завершенні цієї справи для нашої збірної. Все буде добре, як я і говорив на самому початку! Ми впевнені у своїй правоті і готові відстоювати свою позицію у будь-якій інстанції!" - сказав він.

Також Павелко розповів про те, що "справа Мораеса" стала прецедентною для УЄФА.

"Справа дійсно непроста. Більш того, схожих прикладів розглядів в історії УЄФА ми не знайшли. Іншими словами, ми створювали юридичний прецедент. І в цій ситуації було особливо важливо розібратися у всіх юридичних нюансах, зважити всі аргументи сторін. В УЄФА прекрасно розуміли, що в майбутньому схожі розгляди будуть базуватися на практиці розгляду цієї справи. Тому ми приділили серйозну увагу і час підготовці до засідання. Зараз не без гордості можу сказати, що наша команда провела дуже якісну роботу", - зазначив президент ФФУ.

Нагадаємо, Жуніор Мораес отримав українське громадянство і зіграв у двох матчах відбору на Євро-2020 в складі збірної України проти Португалії (0:0) і Люксембургу (2:1). Після цього в УЄФА від федерацій двох країн-суперників України надійшли скарги нібито на неправомірну натуралізацію бразильця.

За словами журналіста Сергія Болотникова, інформація про натуралізацію Жуніора Мораеса могла бути відправлена федераціям футболу Португалії та Люксембургу людьми братів Ігоря та Григорія Суркісів.

3 травня Контрольно-дисциплінарний орган УЄФА підтвердив правомірність виступів Жуніора Мораеса за збірну України в матчах з Португалією і Люксембургом.

Пізніше з'явилася інформація про те, що Федерація футболу Люксембургу має намір подати апеляцію на вердикт УЄФА. У Федерації футболу Португалії, в свою чергу, заявили, що апелювати не збираються.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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