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Украинцы скептически оценивают экономическую ситуацию в стране - опрос

Киев • УНН

 • 17194 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Украинцы скептически оценивают экономическую ситуацию в стране. 60% граждан оценивают ее как "очень плохую" и только 5% - как "хорошую". Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, проведенного с 21 по 26 мая, передает УНН.

Украинцы скептически оценивают экономическую ситуацию в стране - опрос

Цитата:

"Граждане Украины довольно скептически оценивают экономическую ситуацию в стране: 60% опрошенных оценивают ее как "очень плохую" или "достаточно плохую" (и только 5% - как "хорошую" или "очень хорошую", а 32% - как "не плохую и не хорошую"). Вместе с тем, эти оценки несколько лучше, чем в начале этого года - в конце января-начале февраля 69% опрошенных оценивали ее как "очень плохую" или "достаточно плохую", 2% - как "хорошую" или "очень хорошую", 26% - как "не плохую и не хорошую", - свидетельствуют результаты опроса.

Детали

Отмечается, что несколько лучше оценивается опрошенными уровень благосостояния их семьи (36% оценивают его как "очень" или "достаточно" плохой, 48% - как "не плохой и не хороший", 14% - как "хороший" или "очень хороший").

Так же, как и оценка экономической ситуации в стране, оценка благосостояния семьи несколько улучшилась по сравнению с началом года (тогда соответствующие показатели составляли 43%, 46% и 7%).

"Граждане не слишком верят в быстрые изменения в экономической сфере: только 12% считают, что в ближайшие 3 месяца экономическое положение страны изменится к лучшему, 13% надеются, что за это время изменится к лучшему уровень благосостояния их семьи. Чаще в ближайшие месяцы граждане ожидают ухудшения ситуации: 22% считают, что в ближайшие 3 месяца экономическое положение страны изменится к худшему, 18% ˗ что за это время изменится к худшему уровень благосостояния их семьи. Однако наиболее распространено мнение, что ситуация за 3 месяца существенно не изменится (в соответствии 56% и 57% не ожидают изменений в этих сферах)", - отмечается в результатах опроса.

По данным Центра Разумкова, ожидания изменений в краткосрочной перспективе являются менее пессимистичными, чем в конце января в начале февраля этого года (тогда ухудшение экономической ситуации в стране в течение ближайших 3 месяцев ожидали 32% опрошенных, а ухудшение благосостояния собственной семьи - 24%).

Еще хуже были эти показатели в декабре прошлого года: ухудшение экономической ситуации в стране в течение ближайших 3 месяцев тогда ожидали 41% опрошенных, а ухудшение благосостояния своей семьи - 32%.

Справка

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 21 по 26 мая 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Дополнение

Сокращение экономики Украины в январе-феврале 2021 года оценено на уровне 2,8%, прогнозируется восстановление, начиная со второго квартала 2021 года, но темпы будут зависеть от продолжительности и жесткости карантина.

Ранее Минэкономики прогнозировало падение ВВП в I квартале 2021 года на уровне 3%.

При этом падение ВВП Украины по итогам 2020 года в Госстате оценили на уровне 4%, против года раньше.

Украина ожидает в этом году рост экономики более чем на 4%. Прогноз МВФ несколько скромнее - всего 4%.

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