В Офісі Президента прогнозують ріст ВВП у 2021 році на понад 4%

Цитата

“У держбюджеті закладено 4,2-4,3% реального зростання. А Президент Зеленський говорить про необхідність виходу на зростання від 5% на рік. Тому що саме таке зростання дає можливість ефективно боротися з бідністю”, — сказав Устенко в ефірі 24 каналу.

За словами радника Президента, це менше, ніж закладено у державному бюджеті на 2021 рік.

Деталі

Устенко зауважив, що збільшення ВВП України у 2021 році можливе завдяки підвищенню внутрішнього споживання домогосподарств через збільшення мінімальної та середньої зарплати. Кредитний ресурс стане доступнішим, зокрема завдяки програмі доступного кредитування “5-7-9%”, іпотечному кредитуванню та зменшенню облікової ставки НБУ. Крім того, позитивний ефект для економіки дадуть інвестиції, додаткові витрати державного бюджету та покращення світової кон’юнктури.

“Тому 4% — це базовий прогноз. Але ми очікуємо, що це зростання (ВВП у 2021 році. — Ред.) буде більшим”, — зазначив радник Глави держави.

Що передувало

Раніше Міжнародний валютний фонд оновив прогноз щодо зростання ВВП України у 2021 році - покращивши його до 4% з 3%, прогнозованих у жовтні.