В Офисе Президента прогнозируют рост ВВП в 2021 году более чем на 4%

Цитата

“В госбюджете заложено 4,2-4,3% реального роста. А Президент Зеленский говорит о необходимости выхода на рост от 5% в год. Потому что именно такой рост позволяет эффективно бороться с бедностью”, — сказал Устенко в эфире 24 канала.

По словам советника Президента, это меньше, чем заложено в государственном бюджете на 2021.

Детали

Устенко отметил, что рост ВВП Украины в 2021 году возможно благодаря повышению внутреннего потребления домохозяйств за увеличения минимальной и средней заработной платы. Кредитный ресурс станет доступным, в том числе благодаря программе доступного кредитования “5-7-9%”, ипотечному кредитованию и уменьшению учетной ставки НБУ. Кроме того, положительный эффект для экономики дадут инвестиции, дополнительные расходы государственного бюджета и улучшения мировой конъюнктуры.

“Поэтому 4% — это базовый прогноз. Но мы ожидаем, что этот рост (ВВП в 2021 году. — Ред.) будет больше”, — отметил советник главы государства.

Что предшествовало

Ранее Международный валютный фонд обновил прогноз по росту ВВП Украины в 2021 году — улучшив его до 4% с 3%, прогнозируемых в октябре.