МВФ оновив прогноз зростання економіки України: очікує 4% росту цього року

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Так, МВФ покращив прогноз щодо відновлення економіки України у 2021 році - з 3% (у жовтні 2020 року) до 4%. При цьому Фонд прогнозує уповільнення зростання ВВП України до 3,4% в 2022 році.

Водночас, за очікуванням Фонду, середньорічна інфляція в Україні у 2021 році сягне 7,9% (у жовтневому прогнозі - 6%), а в 2022 році - 6,8%.

Також МВФ прогнозує зменшення безробіття в Україні у 2021 році - до 8,6%, у 2022 році - 8,4%.

Зростання світової економіки

У МВФ вказують, що глобальні перспективи залишаються вельми невизначеними через рік після початку пандемії. "Нові мутації вірусу і зростаюча кількість людських жертв викликають стурбованість, навіть попри те, що зростаюче охоплення вакцинацією піднімає настрій. Рівень відновлення економіки різниться по країнах і секторах, що відображає відмінності в збоях, викликаних пандемією, і в масштабах політичної підтримки. Перспективи залежать не тільки від результату битви між вірусом і вакцинами - вони також залежать від того, наскільки ефективна економічна політика, що проводиться в умовах високої невизначеності, може обмежити довгостроковий збиток від цієї безпрецедентної кризи", - зазначили у Фонді.

Так, зростання світової економіки прогнозується на рівні 6% у 2021 році і сповільнення до 4,4% в 2022 році. Прогнози на 2021 і 2022 роки сильніші, ніж в жовтневому прогнозі 2020 року. "Перегляд у бік підвищення відображає додаткову фіскальну підтримку в кількох великих країнах, очікуване відновлення за рахунок вакцинації в другій половині 2021 року і триваючу адаптацію економічної активності до низької мобільності. Цей прогноз оточений високою невизначеністю, пов'язаною з траєкторією пандемії, ефективністю політичної підтримки, що забезпечує міст до нормалізації за допомогою вакцин, і еволюцією фінансових умов", - вказали при цьому у МВФ.