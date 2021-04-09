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Мінекономіки очікує відновлення економіки України з другого кварталу

Мінекономіки очікує відновлення економіки України з другого кварталу

Київ • УНН

 • 17036 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Скорочення економіки України у січні-лютому 2021 року оцінено на рівні 2,8%, прогнозується відновлення, починаючи з другого кварталу 2021 року, але темпи залежатимуть від тривалості та жорсткості карантину. Про це йдеться в огляді міністерства, передає УНН.

Цитата:

"Швидкість економічного відновлення буде залежати від тривалості та ступеню жорсткості карантинних обмежень. Наразі, вочевидь, у І кварталі 2021 року збережеться негативна динаміка розвитку, а відновлення розпочнеться тільки починаючи з ІІ кварталу з урахуванням низької бази порівняння минулого року та поширення процесів вакцинації як у світі, так і всередині країни", - повідомили у Мінекономіки.

Деталі

Скорочення ВВП у січні-лютому цього року Мінекономіки оцінено на рівні 2,8% (падіння на 2,6% у січні 2021 року, на 0,6% у січні-лютому 2020 року).

У відомстві вказали при цьому, що послаблення карантинних обмежень з переходом до адаптивного карантину у лютому після січневого локдауну сприяли частковому відновленню виробничої активності окремих підприємств. "Однак, мінливість ситуації з рівнем захворюваності, виснаженість виробників дією перманентних карантинних заходів та непередбачуваність введення чергових обмежень продовжує стримувати розвиток ключових видів економічної діяльності", - додали у Мінекономіки.

Доповнення

Раніше Мінекономіки прогнозувало падіння ВВП в І кварталі 2021 року на рівні 3%.

При цьому падіння ВВП України за підсумками 2020 року у Держстаті оцінили на рівні 4%, проти року раніше.

Україна очікує цього року зростання економіки на понад 4%. Прогноз МВФ дещо скромніший - лише 4%.

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