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Минэкономики ожидает восстановления экономики Украины со второго квартала

Минэкономики ожидает восстановления экономики Украины со второго квартала

Киев  •  УНН

 • 17029 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Сокращение экономики Украины в январе-феврале 2021 года оценено на уровне 2,8%, прогнозируется восстановление, начиная со второго квартала 2021 года, но темпы будут зависеть от продолжительности и жесткости карантина. Об этом говорится в обзоре министерства, передает УНН.

Цитата:

"Скорость экономического восстановления будет зависеть от продолжительности и степени жесткости карантинных ограничений. Сейчас очевидно, в I квартале 2021 года сохранится негативная динамика развития, а восстановление начнется только начиная со II квартала с учетом низкой базы сравнения прошлого года и распространения процессов вакцинации как в мире, так и внутри страны", - сообщили в Минэкономики.

Детали

Сокращение ВВП в январе-феврале этого года Минэкономики оценено на уровне 2,8% (падение на 2,6% в январе 2021-го, на 0,6% в январе-феврале 2020 года).

В ведомстве указали при этом, что ослабление карантинных ограничений с переходом к адаптивному карантину в феврале после январского локдауна способствовали частичному восстановлению производственной активности отдельных предприятий. "Однако, изменчивость ситуации с уровнем заболеваемости, истощение производителей действием перманентных карантинных мер и непредсказуемость введения очередных ограничений продолжает сдерживать развитие ключевых видов экономической деятельности", - добавили в Минэкономики.

Дополнение

Ранее Минэкономики прогнозировало падение ВВП в I квартале 2021 года на уровне 3%.

При этом падение ВВП Украины по итогам 2020 года в Госстате оценили на уровне 4%, по сравнению с годом ранее.

Украина ожидает в этом году рост экономики на более чем 4%. Прогноз МВФ несколько скромнее - лишь 4%.

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