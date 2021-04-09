Минэкономики ожидает восстановления экономики Украины со второго квартала
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Сокращение экономики Украины в январе-феврале 2021 года оценено на уровне 2,8%, прогнозируется восстановление, начиная со второго квартала 2021 года, но темпы будут зависеть от продолжительности и жесткости карантина. Об этом говорится в обзоре министерства, передает УНН.
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"Скорость экономического восстановления будет зависеть от продолжительности и степени жесткости карантинных ограничений. Сейчас очевидно, в I квартале 2021 года сохранится негативная динамика развития, а восстановление начнется только начиная со II квартала с учетом низкой базы сравнения прошлого года и распространения процессов вакцинации как в мире, так и внутри страны", - сообщили в Минэкономики.
Детали
Сокращение ВВП в январе-феврале этого года Минэкономики оценено на уровне 2,8% (падение на 2,6% в январе 2021-го, на 0,6% в январе-феврале 2020 года).
В ведомстве указали при этом, что ослабление карантинных ограничений с переходом к адаптивному карантину в феврале после январского локдауна способствовали частичному восстановлению производственной активности отдельных предприятий. "Однако, изменчивость ситуации с уровнем заболеваемости, истощение производителей действием перманентных карантинных мер и непредсказуемость введения очередных ограничений продолжает сдерживать развитие ключевых видов экономической деятельности", - добавили в Минэкономики.
Дополнение
Ранее Минэкономики прогнозировало падение ВВП в I квартале 2021 года на уровне 3%.
При этом падение ВВП Украины по итогам 2020 года в Госстате оценили на уровне 4%, по сравнению с годом ранее.
Украина ожидает в этом году рост экономики на более чем 4%. Прогноз МВФ несколько скромнее - лишь 4%.