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Українці скептично оцінюють економічну ситуацію в країні – опитування

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. Українці досить скептично оцінюють економічну ситуацію в країні. 60% громадян оцінюють її як "дуже погану" і лише 5% — як "добру". Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова, проведеного з 21 по 26 травня, передає УНН.

Українці скептично оцінюють економічну ситуацію в країні – опитування

Цитата:

"Громадяни України досить скептично оцінюють економічну ситуацію в країні: 60% опитаних оцінюють її як "дуже погану" або "досить погану" (і лише 5% — як "добру" або "дуже добру", а 32% — як "не погану і не добру"). Разом з тим, ці оцінки є дещо кращими, ніж на початку цього року — наприкінці січня-на початку лютого 69% опитаних оцінювали її як "дуже погану" або "досить погану", 2% — як "добру" або "дуже добру", 26% — як "не погану і не добру", - свідчать результати опитування.

Деталі

Зазначається, що дещо краще оцінюється опитаними рівень добробуту їх родини (36% оцінюють його як "дуже" або "досить" поганий, 48% — як "не поганий і не добрий", 14% — як "добрий" або "дуже добрий").

Так само, як і оцінка економічної ситуації в країні, оцінка добробуту родини дещо покращилася порівняно з початком року (тоді відповідні показники становили 43%, 46% і 7%).

"Громадяни не надто вірять у швидкі зміни в економічній сфері: лише 12% вважають, що у найближчі 3 місяці економічне становище країни зміниться на краще, 13% сподіваються, що за цей час зміниться на краще рівень добробуту їхньої родини. Частіше у найближчі місяці громадяни очікують погіршення ситуації: 22% вважають, що у найближчі 3 місяці економічне становище країни зміниться на гірше, 18% ˗ що за цей час зміниться на гірше рівень добробуту їхньої родини. Однак найбільш поширена думка, що ситуація за 3 місяці істотно не зміниться (відповідно 56% і 57% не очікують змін у цих сферах)", - зазначається в результатах опитування.

За даними Центру Разумкова, очікування змін в короткотерміновій перспективі є менш песимістичними, ніж наприкінці січня на початку лютого цього року (тоді погіршення економічної ситуації в країні протягом найближчих 3 місяців очікували 32% опитаних, а погіршення добробуту власної родини — 24%).

Ще гіршими були ці показники у грудні минулого року: погіршення економічної ситуації в країні протягом найближчих 3 місяців тоді очікували 41% опитаних, а погіршення добробуту власної родини — 32%.

Довідка

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 21 по 26 травня 2021 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2017 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Доповнення

Скорочення економіки України у січні-лютому 2021 року оцінено на рівні 2,8%, прогнозується відновлення, починаючи з другого кварталу 2021 року, але темпи залежатимуть від тривалості та жорсткості карантину.

Раніше Мінекономіки прогнозувало падіння ВВП в І кварталі 2021 року на рівні 3%.

При цьому падіння ВВП України за підсумками 2020 року у Держстаті оцінили на рівні 4%, проти року раніше.

Україна очікує цього року зростання економіки на понад 4%. Прогноз МВФ дещо скромніший - лише 4%.

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