Украинский пленный после обмена рассказал о пребывании в ОРДЛО

“Состоял в сговоре против беспредела ЛНР. Объединились, связались с нашими друзьями в Украине, начали действовать. Не против солдат, а против их вышек, так сказать, корня этого всего. Тех людей, которые убивали и грабили в 2014 году наш родной Луганск. Так получилось, что попались”, — рассказал он о причинах, по которым попал в плен.

По его словам, это произошло в феврале 2017 года.

Он также рассказал об условиях заключения на временно окупированной территории.

“Били, пытали, но недолго. Когда поняли, что вся информация выведана, у нас её не сильно много и было, тогда уже отправили в тюрьму...”, — сказал бывший пленник.

Данильченко добавил, что рад вернуться на подконтрольную правительству территорию.

“Только что звонил матери, обрадовал, мать в слезах, контролирует давление”, — добавил он.

Стоит напомнить, что 29 декабря был запланирован “большой обмен” удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями боевиков “Л/ДНР”.

То, что обмен удерживаемыми лицами должен состояться в воскресенье, 29 декабря, подтвердил Президент Украины Владимир Зеленский. По предварительным данным, он состоится в КПВВ “Майорское”. В пользу этого говорит и то, что этот пункт въезда-выезда 29 декабря работать не будет.

Как сообщал УНН, ранее Денисова подтвердила, что в Майорске в Донецкой области стартовал процесс взаимного обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.

Ранее Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook сообщила, что с ОРДЛО должны вернуться 80 человек.