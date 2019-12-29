Український полонений після обміну розповів про перебування в ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Звільнений сьогодні в рамках обміну утримуваними особами між Україною і ОРДЛО Олександр Данильченко розповів журналістам про своє перебування в ув'язненні на території окупованого Луганська, передає кореспондент УНН.
"Був у змові проти свавілля ЛНР. Об'єдналися, зв'язалися з нашими друзями в Україні, почали діяти. Не проти солдатів, а проти їх вишок, так би мовити, кореня цього всього. Тих людей, які вбивали і грабували в 2014 році наш рідний Луганськ. Так вийшло, що попалися", - розповів він про причини, чому потрапив у полон.
За його словами, це сталося в лютому 2017 року.
Він також розповів про умови ув'язнення на тимчасово окупованій території.
"Били, катували, але недовго. Коли зрозуміли, що всю інформація вивідати, у нас її не дуже багато і було, тоді вже відправили до в'язниці ...", - сказав колишній бранець.
Данильченко додав, що радий повернутися на підконтрольну уряду територію.
"... дзвонив матері, порадував, мати в сльозах, контролює тиск", - додав він.
Варто нагадати, що 29 грудня був запланований "великий обмін" утримуваними особами між українською стороною і представниками бойовиків "Л/ДНР".
Те, що обмін утримуваними особами повинен відбутися в неділю, 29 грудня, підтвердив Президент України Володимир Зеленський. За попередніми даними, він відбудеться в КПВВ "Майорське". На користь цього говорить і те, що цей пункт в'їзду-виїзду 29 грудня працювати не буде.
Як повідомляв УНН, раніше Денісова підтвердила, що у Майорську в Донецькій області стартував процес взаємного обміну утримуваними особами між Україною і ОРДЛО.
Раніше Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова в Facebook повідомила, що з ОРДЛО повинні повернутися 80 осіб.