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Украинские пилоты начнут ознакомительное обучение на истребителях JAS 39

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 июня. УНН. Министерство обороны Швеции по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины подтвердило, что украинские летчики примут участие в «ознакомительной подготовке» на шведских истребителях JAS 39, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны Швеции.

Украинские пилоты начнут ознакомительное обучение на истребителях JAS 39

Цитата

"Вооруженным силам Швеции будет поручено провести ознакомительную подготовку украинских пилотов и связанного с ними авиационного технического персонала на самолете JAS 39", - говорится в сообщении шведского правительства.

Детали

Отмечается, что предпосылками этого решения является то, что Вооруженные силы Украины выразили желание иметь возможность оперативно оценить JAS 39, поскольку одной из самых неотложных мер является усиление противовоздушной обороны Украины современной истребительной авиационной системой.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, в конце мая министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что украинские пилоты смогут пройти базовую подготовку на шведских истребителях JAS 39 Gripen. По его словам, несколько опытных людей, которые уже прошли украинскую подготовку пилотов, будут допущены к тренировкам на тренажерах и испытательным полетам на JAS 39 Gripen. Однако министр обороны тогда заметил, что Швеция не намерена передавать Украине свою авиацию.

Издание The Times сообщило, что бригада украинских военнослужащих из трех-пяти тысяч человек тайно прошла обучение в Швеции в рамках подготовки к будущему контрнаступлению. Отмечалось, что украинские бойцы прошли обучение на танках Leopard 2 и боевых машинах CV-90, а также освоили пользование артиллерийскими системами Archer.

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