До 5 000 українських військових таємно пройшли навчання у Швеції — The Times
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Бригада українських військовослужбовців з трьох-п'яти тисяч осіб таємно пройшла навчання у Швеції у межах підготовки до майбутнього контрнаступу, повідомляє видання The Times, пише УНН.
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Цю заяву також підтвердив шведський мовник SVT із посиланням на джерела, близькі до питання.
Українські бійці пройшли навчання на танках Leopard 2 і бойових машинах CV-90, а також освоїли користування артилерійськими системами Archer.
За даними The Times, уже в травні військові повернулася в Україну, щоб "бути готовими до бою". При цьому у виданні зазначили, що дана бригада тепер може стати "одним з найпотужніших підрозділів Збройних сил України".
Офіційно Збройні сили Швеції не підтвердили й не спростували інформацію про навчання українських військових.
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