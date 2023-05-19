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До 5 000 українських військових таємно пройшли навчання у Швеції — The Times

До 5 000 українських військових таємно пройшли навчання у Швеції — The Times

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. Бригада українських військовослужбовців з трьох-п'яти тисяч осіб таємно пройшла навчання у Швеції у межах підготовки до майбутнього контрнаступу, повідомляє видання The Times, пише УНН.

Деталі 

Цю заяву також підтвердив шведський мовник SVT із посиланням на джерела, близькі до питання.

Українські бійці пройшли навчання на танках Leopard 2 і бойових машинах CV-90, а також освоїли користування артилерійськими системами Archer.

За даними The Times,  уже в травні військові повернулася в Україну, щоб "бути готовими до бою". При цьому у виданні зазначили, що дана бригада тепер може стати "одним з найпотужніших підрозділів Збройних сил України".

Офіційно Збройні сили Швеції не підтвердили й не спростували інформацію про навчання українських військових.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Танки Abrams вже прибули в Німеччину для навчання українських військових - Пентагон

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