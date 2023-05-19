До 5 000 украинских военных тайно прошли обучение в Швеции - The Times
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Бригада украинских военнослужащих из трех-пяти тысяч человек тайно прошла обучение в Швеции в рамках подготовки к будущему контрнаступлению, сообщает издание The Times, пишет УНН.
Детали
Это заявление также подтвердил шведский вещатель SVT со ссылкой на источники, близкие к вопросу.
Украинские бойцы прошли обучение на танках Leopard 2 и боевых машинах CV-90, а также освоили пользование артиллерийскими системами Archer.
По данным The Times, уже в мае военные вернулась в Украину, чтобы "быть готовыми к бою". При этом в издании отметили, что данная бригада теперь может стать "одним из самых мощных подразделений Вооруженных сил Украины".
Официально Вооруженные силы Швеции не подтвердили и не опровергли информацию об учениях украинских военных.
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