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Танки Abrams уже прибыли в Германию для обучения украинских военных - Пентагон

Киев • УНН

 • 999260 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Американские танки Abrams уже прибыли на военную базу в Германии для обучения украинских военных. Об этом сообщил представитель Пентагона Пэт Райдер на брифинге, пишет УНН.

Детали

Представитель Пентагона отметил, что 31 танк уже прибыл в Германию, где на них будут учиться украинские военные.

"31 учебный танк M1A1 Abrams прибыл в учебный центр Граффенвер в Германии для подготовки к дальнейшему обучению украинских танковых экипажей", - сказал он.

Ожидается, что тренировки на них начнутся в течение следующих нескольких недель.

Пэт Райдер подчеркнул, что эти танки - учебные, поскольку те, которые впоследствии будут отправлены в Украину, сейчас проходят модернизацию и обновление. 

"Эта широкая учебная программа для украинских экипажей и технического персонала имеет целью подготовить их к ответственным будущим ролям и эффективной эксплуатации танка M1 для защиты украинского народа", - добавил Райдер.

Представитель Пентагона также прокомментировал вероятность предоставления западных истребителей Украине. 

"Мне нечего сообщать сегодня относительно любого типа истребителей. Опять же, мы планируем оставаться в очень тесном контакте с Украиной и нашими союзниками и партнерами, чтобы рассмотреть их потребности в безопасности как в ближайшей, так и в долгосрочной перспективе", - отметил он.

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