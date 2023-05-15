Танки Abrams вже прибули в Німеччину для навчання українських військових - Пентагон
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Американські танки Abrams вже прибули на військову базу в Німеччині для навчання українських військових. Про це повідомив речник Пентагону Пет Райдер на брифінгу, пише УНН.
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Речник Пентагону зазначив, що 31 танк вже прибув до Німеччини, де на них будуть навчатися українські військові.
"31 навчальний танк M1A1 Abrams прибув до навчального центру Граффенвер у Німеччині для підготовки до подальшого навчання українських танкових екіпажів", - сказав він.
Очікується, що тренування на них розпочнуться протягом наступних кількох тижнів.
Пет Райдер наголосив, що ці танки - навчальні, оскільки ті, що згодом будуть відправлені до України, зараз проходять модернізацію та оновлення.
"Ця широка навчальна програма для українських екіпажів і технічного персоналу має на меті підготувати їх до відповідальних майбутніх ролей та ефективної експлуатації танка M1 для захисту українського народу", - додав Райдер.
Речник Пентагону також прокоментував ймовіність надання західних винищувачів Україні.
"Мені нема чого повідомляти сьогодні щодо будь-якого типу винищувачів. Знову ж таки, ми плануємо залишатися в дуже тісному контакті з Україною та нашими союзниками та партнерами, щоб розглянути їхні потреби у безпеці як у найближчій, так і в довгостроковій перспективі", - зауважив він.
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