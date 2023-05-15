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Танки Abrams вже прибули в Німеччину для навчання українських військових - Пентагон

Танки Abrams вже прибули в Німеччину для навчання українських військових - Пентагон

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Американські танки Abrams вже прибули на військову базу в Німеччині для навчання українських військових. Про це повідомив речник Пентагону Пет Райдер на брифінгу, пише УНН.

Деталі

Речник Пентагону зазначив, що 31 танк вже прибув до Німеччини, де на них будуть навчатися українські військові.

"31 навчальний танк M1A1 Abrams прибув до навчального центру Граффенвер у Німеччині для підготовки до подальшого навчання українських танкових екіпажів", - сказав він.

Очікується, що тренування на них розпочнуться протягом наступних кількох тижнів.

Пет Райдер наголосив, що ці танки - навчальні, оскільки ті, що згодом будуть відправлені до України, зараз проходять модернізацію та оновлення. 

"Ця широка навчальна програма для українських екіпажів і технічного персоналу має на меті підготувати їх до відповідальних майбутніх ролей та ефективної експлуатації танка M1 для захисту українського народу", - додав Райдер.

Речник Пентагону також прокоментував ймовіність надання західних винищувачів Україні. 

"Мені нема чого повідомляти сьогодні щодо будь-якого типу винищувачів. Знову ж таки, ми плануємо залишатися в дуже тісному контакті з Україною та нашими союзниками та партнерами, щоб розглянути їхні потреби у безпеці як у найближчій, так і в довгостроковій перспективі", - зауважив він.

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