Українські пілоти навчатимуться на шведських винищувачах JAS Gripen
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Українські пілоти зможуть пройти базову підготовку на шведських винищувачах JAS 39 Gripen. Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, передає УНН з посиланням на TV4.
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«Це дає Україні основу для прийняття майбутніх рішень щодо оснащення своєї оборони. Вони інвестують у зміцнення своїх здібностей у довгостроковій перспективі», — сказав Йонсон.
За словами Йонсона, кілька досвідчених людей, які вже пройшли українську підготовку пілотів, буде допущено до тренувань на тренажерах і випробувальних польотів на JAS 39 Gripen.
«Йдеться про орієнтаційне навчання, — зазначив він.
Водночас міністр оборони підкреслив, що наразі Швеція не має наміру передавати Україні свою авіацію.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном. Було обговорено питання, зокрема, про авіаційну коаліцію, ситуацію на передовій.