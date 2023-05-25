Авиационная коалиция, ситуация на передовой: Зеленский встретился с министром обороны Швеции
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны Швеции Полом Йонсоном. Были обсуждены вопросы, в частности, об авиационной коалиции, ситуации на передовой, передает УНН.
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«Встреча с министром обороны Швеции Полом Йонсоном. Важные, первоочередные вопросы: авиационная коалиция, ситуация на передовой, необходимое оружие, формула мира, евроатлантическая интеграция Украины, поддержка Швеции. Ежедневно становимся еще сильнее», - написал Зеленский в Telegram.
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The Times сообщало, что до 5 000 украинских военных тайно прошли обучение в Швеции.