Авиационная коалиция, ситуация на передовой: Зеленский встретился с министром обороны Швеции

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«Встреча с министром обороны Швеции Полом Йонсоном. Важные, первоочередные вопросы: авиационная коалиция, ситуация на передовой, необходимое оружие, формула мира, евроатлантическая интеграция Украины, поддержка Швеции. Ежедневно становимся еще сильнее», - написал Зеленский в Telegram.

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The Times сообщало, что до 5 000 украинских военных тайно прошли обучение в Швеции.