Авіаційна коаліція, ситуація на передовій: Зеленський зустрівся з міністром оборони Швеції
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зустрівся із міністром оборони Швеції Полом Йонсоном. Були обговоренні питання, зокрема про авіаційну коаліцію, ситуацію на передовій, передає УНН.
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«Зустріч із Міністром оборони Швеції Полом Йонсоном. Важливі, першочергові питання: авіаційна коаліція, ситуація на передовій, необхідна зброя, формула миру, євроатлантична інтеграція України, підтримка Швеції. Щодня стаємо ще сильнішими», - написав Зеленський у Telegram.
Доповнення
The Times повідомляло, що до 5 000 українських військових таємно пройшли навчання у Швеції.