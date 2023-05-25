Авіаційна коаліція, ситуація на передовій: Зеленський зустрівся з міністром оборони Швеції

Цитата

«Зустріч із Міністром оборони Швеції Полом Йонсоном. Важливі, першочергові питання: авіаційна коаліція, ситуація на передовій, необхідна зброя, формула миру, євроатлантична інтеграція України, підтримка Швеції. Щодня стаємо ще сильнішими», - написав Зеленський у Telegram.

Доповнення

The Times повідомляло, що до 5 000 українських військових таємно пройшли навчання у Швеції.