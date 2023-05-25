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Украинские пилоты будут учиться на шведских истребителях JAS Gripen

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 мая. УНН. Украинские пилоты смогут пройти базовою подготовку на шведских истребителях JAS 39 Gripen. Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон, передает УНН со ссылкой на TV4.

Цитата

«Это дает Украине основу для принятия будущих решений по оснащению своей обороны. Они инвестируют в укрепление своих способностей в долгосрочной перспективе», — сказал Йонсон.

По словам Йонсона, горстка опытных людей, которые уже прошли украинскую подготовку пилотов, будет допущена к тренировкам на тренажерах и испытательным полетам на JAS 39 Gripen.

«Речь идет об ориентационном обучении, — отметил он.

В то же время министр обороны подчеркнул, что в настоящее время Швеция не намерена передавать Украине свою авиацию.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны Швеции Полом Йонсоном. Были обсуждены вопросы, в частности, об авиационной коалиции, ситуации на передовой.

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