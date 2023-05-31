Міноборони: на захист України стануть одні з найсучасніших БМП - CV-90
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. У Міністерстві оборони повідомили, що на захист України стануть одні з найсучасніших БМП, а саме шведцькі броньовані машини CV-90, передає УНН.
Цитата
"Сили оборони України отримають БМП CV-90. Це буде чергова потужна допомога від шведських партнерів. Броньовані машини стоять на озброєнні низки держав-членів НАТО", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Також у Міноборони зазначили, що українські екіпажі вже завершують підготовку з їх опанування.
Довідка
CV 90 - це шведська сімейство бойових броньованих машин піхоти (БМП). Воєнні технології CV 90 розроблені шведською компанією BAE Systems Hägglunds і відомі своєю високою мобільністю, озброєнням і захистом.
CV 90 широко використовується в арміях декількох країн світу, включаючи Швецію, Фінляндію, Норвегію, Швейцарію, Нідерланди та інші. Він є сучасною та ефективною бойовою машиною, призначеною для підтримки піхоти на полі бою.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Польща підписала угоду про купівлю ракет Hellfire у США – міністр оборони