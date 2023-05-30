Польща підписала угоду про купівлю ракет Hellfire у США – міністр оборони
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Польща купить у Сполучених Штатів протитанкові керовані ракети класу "повітря-земля" AGM-114 Hellfire для озброєння своїх гелікоптерів. Угоду на постачання ракет підписали сьогодні, повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у Twitter, пише УНН.
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"Сьогодні ми підписали контракт на поставку ракет Hellfire. Ними будуть озброєні вертольоти підтримки AW149 та, зрештою, ударні вертольоти AH-64E Apache Guardian", - написав Блащак.
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За словами офіційних осіб, його заява була зроблена після того, як Конгрес США на початку цього року схвалив продаж Польщі 800 ракет Hellfire.
Агентство Пентагону зі співробітництва в галузі безпеки та оборони (DSCA) заявило в середині березня, що Державний департамент США санкціонував продаж Польщі ракет AGM-114R2 Hellfire та супутнього обладнання на суму близько 150 мільйонів доларів США.
За даними Держдепартаменту США, Польща запросила закупівлю 800 ракет AGM-114R2 Hellfire та чотирьох навчальних ракет M36 Hellfire Captive Air Training (CATM).
Замовлення включає технічну допомогу, запасні частини, ремонт, зберігання та інші супутні елементи логістики та програмної підтримки, заявили офіційні особи.
За даними польського державного інформаційного агентства PAP, AGM114-R2 є одним із найновіших варіантів Hellfire, яка є високоточною протитанковою ракетою з лазерним наведенням.
Ракети Hellfire в основному використовуються вертольотами AH-64 Apache та безпілотниками MQ-9 Reaper, і Польща замовила обидві ці системи, повідомило інформаційне агентство PAP.
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