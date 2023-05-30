Польша подписала соглашение о покупке ракет Hellfire у США – министр обороны
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Польша заказывает у Соединенных Штатов противотанковые управляемые ракеты класса «воздух-земля» AGM-114 Hellfire для вооружения своих вертолетов. Соглашение на поставку ракет подписали сегодня, сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак в Twitter, пишет УНН.
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"Сегодня мы подписали контракт на поставку ракет Hellfire. Ими будут вооружены вертолеты поддержки AW149 и, в конце концов, ударные вертолеты AH-64E Apache Guardian", — написал Блащак.
Детали
По словам официальных лиц, его заявление было сделано после того, как Конгресс США в начале этого года одобрил продажу Польше 800 ракет Hellfire.
Агентство Пентагона по сотрудничеству в области безопасности и обороны (DSCA) заявило в середине марта, что Государственный департамент США санкционировал продажу Польше ракет AGM-114R2 Hellfire и сопутствующего оборудования на сумму около 150 миллионов долларов США.
По данным Госдепартамента США, Польша запросила закупку 800 ракет AGM-114R2 Hellfire и четырех учебных ракет M36 Hellfire Captive Air Training (CATM).
Заказ включает в себя техническую помощь, запасные части, ремонт, хранение и другие сопутствующие элементы логистики и программной поддержки, заявили официальные лица.
По данным польского государственного информационного агентства PAP, AGM114-R2 является одним из новейших вариантов Hellfire, которая представляет собой высокоточную противотанковую ракету с лазерным наведением.
Ракеты Hellfire в основном используются вертолетами AH-64 Apache и беспилотниками MQ-9 Reaper, и Польша заказала обе эти системы, сообщило информационное агентство PAP.
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