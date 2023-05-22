Польща веде переговори щодо купівлі шведських літаків далекого радіолокаційного виявлення
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Польща веде переговори про купівлю шведських літаків раннього попередження та сподівається, що переговори будуть завершені найближчим часом, заявив у понеділок міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, пише УНН.
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«Ми ведемо докладні переговори. Я сподіваюся, що вони увінчаються успіхом найближчим часом. Таким чином, ми зміцнюємо стійкість Польщі, а також східного флангу НАТО», — написав Блащак у Twitter після зустрічі міністрів оборони країн Північної Європи.
Він не надав більш детальної інформації про кількість або тип літаків, що обговорюються.
Додамо
Польща збільшила військові витрати після вторгнення росії до України у лютому минулого року, при цьому уряд пообіцяв подвоїти чисельність армії та витратити 4% ВВП на оборону у 2023 році.