Польша ведет переговоры о покупке шведских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения

Детали

«Мы ведем подробные переговоры. Я надеюсь, что они увенчаются успехом в ближайшее время. Таким образом, мы укрепляем устойчивость Польши, а также восточного фланга НАТО», — написал Блащак в Twitter после встречи министров обороны стран Северной Европы.

Он не предоставил более подробной информации о количестве или типе обсуждаемых самолетов.

Добавим

Польша увеличила военные расходы после вторжения россии в Украину в феврале прошлого года, при этом правительство пообещало удвоить численность армии и потратить 4% ВВП на оборону в 2023 году.