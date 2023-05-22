Польша ведет переговоры о покупке шведских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Польша ведет переговоры о покупке шведских самолетов раннего предупреждения и надеется, что переговоры будут завершены в ближайшее время, заявил в понедельник министр обороны Польши Мариуш Блащак, пишет УНН.
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«Мы ведем подробные переговоры. Я надеюсь, что они увенчаются успехом в ближайшее время. Таким образом, мы укрепляем устойчивость Польши, а также восточного фланга НАТО», — написал Блащак в Twitter после встречи министров обороны стран Северной Европы.
Он не предоставил более подробной информации о количестве или типе обсуждаемых самолетов.
Добавим
Польша увеличила военные расходы после вторжения россии в Украину в феврале прошлого года, при этом правительство пообещало удвоить численность армии и потратить 4% ВВП на оборону в 2023 году.