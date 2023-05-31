Минобороны: на защиту Украины станут одни из самых современных БМП - CV-90
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. В Министерстве обороны сообщили, что на защиту Украины станут одни из самых современных БМП, а именно шведские бронированные машины CV-90, передает УНН.
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"Силы обороны Украины получат БМП CV-90. Это будет очередная мощная помощь от шведских партнеров. Бронированные машины стоят на вооружении ряда государств-членов НАТО", - говорится в сообщении.
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Также в Минобороны отметили, что украинские экипажи уже завершают подготовку по их освоению.
Справка
CV 90 - это шведское семейство боевых бронированных машин пехоты (БМП). Военные технологии CV 90 разработаны шведской компанией BAE Systems Hägglunds и известны своей высокой мобильностью, вооружением и защитой.
CV 90 широко используется в армиях нескольких стран мира, включая Швецию, Финляндию, Норвегию, Швейцарию, Нидерланды и другие страны. Он является современной и эффективной боевой машиной, предназначенной для поддержки пехоты на поле боя.
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