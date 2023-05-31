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Минобороны: на защиту Украины станут одни из самых современных БМП - CV-90

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 мая. УНН. В Министерстве обороны сообщили, что на защиту Украины станут одни из самых современных БМП, а именно шведские бронированные машины CV-90, передает УНН.

Цитата

"Силы обороны Украины получат БМП CV-90. Это будет очередная мощная помощь от шведских партнеров. Бронированные машины стоят на вооружении ряда государств-членов НАТО", - говорится в сообщении.

Дополнение

Также в Минобороны отметили, что украинские экипажи уже завершают подготовку по их освоению.

Справка

CV 90 - это шведское семейство боевых бронированных машин пехоты (БМП). Военные технологии CV 90 разработаны шведской компанией BAE Systems Hägglunds и известны своей высокой мобильностью, вооружением и защитой.

CV 90 широко используется в армиях нескольких стран мира, включая Швецию, Финляндию, Норвегию, Швейцарию, Нидерланды и другие страны. Он является современной и эффективной боевой машиной, предназначенной для поддержки пехоты на поле боя.

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