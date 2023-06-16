Українські пілоти почнуть ознайомче навчання на винищувачах JAS 39
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Міністерство оборони Швеції за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України підтвердило, що українські льотчики візьмуть участь в «ознайомчій підготовці» на шведських винищувачах JAS 39, пише УНН з посиланням на пресслужбу Міноборони Швеції.
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"Збройним силам Швеції буде доручено провести ознайомчу підготовку українських пілотів та пов'язаного з ними авіаційного технічного персоналу на літаку JAS 39", - йдеться в повідомленні шведського Уряду.
Деталі
Зазначається, що передумовами цього рішення є те, що Збройні сили України висловили бажання мати можливість оперативно оцінити JAS 39, оскільки одним з найбільш нагальних заходів є посилення протиповітряної оборони України сучасною винищувальною авіаційною системою.
Доповнення
Як раніше повідомляв УНН, в кінці травня міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що українські пілоти зможуть пройти базову підготовку на шведських винищувачах JAS 39 Gripen. За його словами, кілька досвідчених людей, які вже пройшли українську підготовку пілотів, буде допущено до тренувань на тренажерах і випробувальних польотів на JAS 39 Gripen. Однак міністр оборони тоді зауважив, що Швеція не має наміру передавати Україні свою авіацію.
Видання The Times повідомило, що бригада українських військовослужбовців з трьох-п'яти тисяч осіб таємно пройшла навчання у Швеції у межах підготовки до майбутнього контрнаступу. Зазначалось, що українські бійці пройшли навчання на танках Leopard 2 і бойових машинах CV-90, а також освоїли користування артилерійськими системами Archer.
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