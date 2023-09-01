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"Украинская бронетехника" поставила на передовую 600 минометов

"Украинская бронетехника" поставила на передовую 600 минометов

Киев • УНН

 • 752639 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. ООО «Украинская бронетехника» полностью возобновила производство минометов различных калибров и в этом году уже поставила Силам Обороны Украины более 600 единиц. Об этом компания сообщила в фейсбуке, передает УНН.

Цитата

«С начала полномасштабного вторжения часть наших производственных мощностей на востоке страны была захвачена врагом. Мы нашли способ восстановить производственные циклы, провести квалификационные испытания и запустить на релокированных площадках производство минометов калибров 60 мм, 82 мм и 120 мм», - рассказал генеральный директор ООО «Украинская бронетехника» Владислав Бельбас.

Детали

Отмечается, что «Украинская бронетехника» на сегодня не только восстановила, но и значительно нарастила, по сравнению с довоенным периодом, объемы производства столь необходимого украинской армии артиллерийского оружия.

«Мы поставляем эти изделия различным силовым ведомствам, как за государственное финансирование, так и за средства волонтерских организаций», - информирует Бельбас.

По информации, «Украинская бронетехника» постоянно на связи с военными, которые эксплуатируют минометы нашего производства. Для них разработали простые видеоинструкции по использованию минометов.

Напомним, в Украину привезли первые несколько тысяч 122 мм осколочно-фугасных артиллерийских снарядов с полным зарядом, которые производятся в партнерстве с одним из боеприпасных холдингов Восточной Европы.

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