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«Українська бронетехніка» поставила на передову 600 мінометів

«Українська бронетехніка» поставила на передову 600 мінометів

Київ • УНН

 • 752641 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. ТОВ «Українська бронетехніка» повністю відновила виробництво мінометів різних калібрів та цього року вже поставила Силам Оборони України понад 600 одиниць. Про це компанія повідомила у фейсбуці, передає УНН.

Цитата

«З початку повномасштабного вторгнення частина наших виробничих потужностей на сході країни була захоплена ворогом. Ми знайшли спосіб відновити виробничі цикли, провести кваліфікаційні випробування та запустити на релокованих майданчиках виробництво мінометів калібрів 60 мм, 82 мм та 120 мм», - розповів генеральний директор ТОВ «Українська бронетехніка» Владислав Бельбас.

Деталі

Зазначається, що «Українська бронетехніка» на сьогодні не тільки відновила, але й значно наростила, порівняно з довоєнним періодом, обсяги виробництва такої потрібної українській армії артилерійської зброї.

«Ми постачаємо ці вироби різним силовим відомствам, як за державне фінансування, так і за кошти волонтерських організацій», - інформує Бельбас.

За інформацією, «Українська бронетехніка» постійно на зв’язку з військовими, які експлуатують міномети нашого виробництва. Для них розробили прості відеоінструкції щодо використання мінометів.

Нагадаємо, в Україну привезли перші кілька тисяч 122 мм осколково-фугасних артилерійських снарядів з повним зарядом, які виробляються у партнерстві з одним із боєприпасних холдингів Східної Європи.

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