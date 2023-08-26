В Україну доправили перші кілька тисяч 122-мм снарядів, виготовлених спільно із європартнерами

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Зазначається, що артилерійські 122 мм снаряди призначені для артилерійських систем Д-30 та 2С1 «Гвоздика».

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«Осколково-фугасні снаряди 122 мм ефективні у враженні ворожих позицій, ліній оборони та бронетехніки. Забезпеченість наших артилеристів такими пострілами - запорука успішності Контрнаступу», — йдеться у повідомленні.

У компанії відзначили, що вони відновили коопераційні зв'язки та об'єднали виробників компонентів з декількох країн Європи.

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Нагадаємо, 25 серпня Фінляндія офіційно оголосила про новий пакет оборонної допомоги Україні на 94 млн євро.