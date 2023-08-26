В Україну доправили перші кілька тисяч 122-мм снарядів, виготовлених спільно із європартнерами
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. В Україну привезли перші кілька тисяч 122 мм осколково-фугасних артилерійських снарядів з повним зарядом, які виробляються у партнерстві з одним із боєприпасних холдингів Східної Європи. Про це повідомила на фейсбук-сторінці компанія «Українська Бронетехніка», передає УНН.
Деталі
Зазначається, що артилерійські 122 мм снаряди призначені для артилерійських систем Д-30 та 2С1 «Гвоздика».
Цитата
«Осколково-фугасні снаряди 122 мм ефективні у враженні ворожих позицій, ліній оборони та бронетехніки. Забезпеченість наших артилеристів такими пострілами - запорука успішності Контрнаступу», — йдеться у повідомленні.
У компанії відзначили, що вони відновили коопераційні зв'язки та об'єднали виробників компонентів з декількох країн Європи.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Бронемашина Oshkosh M-ATV: технічні характеристики і що вона робить на полі бою
Нагадаємо, 25 серпня Фінляндія офіційно оголосила про новий пакет оборонної допомоги Україні на 94 млн євро.