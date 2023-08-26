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В Украину доставили первые несколько тысяч 122-мм снарядов, изготовленных совместно с европартнерами

Киев • УНН

 • 2418693 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. В Украину привезли первые несколько тысяч 122 мм осколочно-фугасных артиллерийских снарядов с полным зарядом, которые производятся в партнерстве с одним из боеприпасных холдингов Восточной Европы. Об этом сообщила на фейсбук-странице компания «Украинская Бронетехника», передает УНН.

Детали

Отмечается, что артиллерийские 122 мм снаряды предназначены для артиллерийских систем Д-30 и 2С1 «Гвоздика».

Цитата

«Осколочно-фугасные снаряды 122 мм эффективны в поражении вражеских позиций, линий обороны и бронетехники. Обеспеченность наших артиллеристов такими выстрелами - залог успешности Контрнаступления», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что они восстановили кооперационные связи и объединили производителей компонентов из нескольких стран Европы.

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Напомним, 25 августа Финляндия официально объявила о новом пакете оборонной помощи Украине на 94 млн евро. 

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